«Нальчикские тепловые сети» выплатят «Газпрому» 511 млн рублей по решению суда

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии взыскал с «Нальчикских тепловых сетей» в пользу «Газпром межрегионгаз Нальчик» 511,6 млн руб. Сумма включает основной долг за газ, штрафные санкции и судебные издержки. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Газовая компания обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности за поставленное топливо. Первоначально иск касался декабря 2023 года, однако позднее истец уточнил требования: речь идет о долге за январь, февраль и март 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нальчикские тепловые сети» зарегистрировано в 2022 году в Нальчике (КБР). Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии). Учредитель — администрация города Нальчик. Уставный капитал компании — 2,2 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 1,1 млрд руб., убыток — 802,6 млн руб.

Между сторонами действует договор поставки газа от 1 ноября 2024 года. По его условиям поставщик обязался поставлять природный газ с 1 января по 31 декабря 2025 года, а покупатель — получать и оплачивать его.

«Газпром межрегионгаз Нальчик» поставил газ на общую сумму 482,2 млн руб. Доказательств иного объема поставок ответчик не представил, и суд удовлетворил требование о взыскании основного долга полностью.

Помимо задолженности, истец потребовал неустойку по ставкам от 1130% до 1300% от ставки рефинансирования Центробанка (17% годовых) за период с 19 февраля по 4 июня 2025 года. Расчет составил 26,4 млн руб.

«Нальчикские тепловые сети» пытались оспорить начисление пени, ссылаясь на определение Арбитражного суда КБР от 15 июля 2022 года. Этим решением суд запретил начисление и сбор платежей за тепловой ресурс, поставленный МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» в сезоне 2021-2022 годов. Ответчик утверждал, что из-за этого запрета денежные средства не поступали на расчетный счет в достаточном объеме.

Суд отклонил эти доводы. Запрет касался другой организации — МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» и относился к 2021-2022 годам, тогда как в рассматриваемом деле речь идет о 2025 годе. Кроме того, обеспечительные меры были связаны с лишением МУП статуса поставщика после присвоения статуса единой теплоснабжающей организации «Нальчикским тепловым сетям» постановлением администрации города от 26 мая 2022 года.

По итогам разбирательства суд взыскал с «Нальчикских тепловых сетей» 482,2 млн рублей основного долга, 26,4 млн руб. пени и 3 млн руб. судебных расходов. Общая сумма составила 511,6 млн руб.

Тат Гаспарян