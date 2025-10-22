Главврачу в Дагестане ужесточили приговор за покупку неисправных аппаратов ИВЛ

Верховный суд Республики Дагестан ужесточил наказание бывшему главному врачу республиканского центра инфекционных болезней. Подсудимая получила четыре года лишения свободы за приобретения неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает объединенная пресс-службе судов общей юрисдикции Дагестана.

Суд первой инстанции установил, в марте 2020 года главврач центра приняла и подписала акты о вводе в эксплуатацию восьми немецких аппаратов ИВЛ, заведомо зная об их некомплектности и непригодности для использования. Приобретенное оборудование было отправлено на склад и не использовалось в лечении. Размер материального ущерба Минздраву республики составил 24 млн руб.

Экс-главврач была признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), ей было назначено условное наказание. Однако государственный обвинитель подал на приговор апелляционное представление.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан согласилась с доводами обвинения о несправедливости первоначального приговора, переквалифицировав действия осужденной на статью о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), указав, что она существенно нарушая охраняемые законом интересы общества и государства, действовала из личной заинтересованности, повлекшей тяжкие последствия.

Наталья Белоштейн