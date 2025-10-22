Суд в КЧР взыскал ущерб в 12 млн рублей за незаконный вылов и хранение крабов

Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесской Республики удовлетворил иск военного прокурора 304 военной прокуратуры гарнизона и взыскал с гражданина О. ущерб в размере 12 084 896 руб. в доход федерального бюджета, сообщает объединенная пресс-служба судов КЧР.

Нарушение связано с рыболовством и незаконным хранением 267 особей камчатского краба и 865 особей краба-стригуна опилио, происхождение которых гр.О. не подтвердил. Суд также взыскал с него 94 297 руб. государственной пошлины в доход муниципального бюджета.

По постановлению пограничного управления ФСБ России от 4 апреля 2024 года гр.О. признан виновным по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ и оштрафован на 225 146 руб. за перегрузку и хранение продукции водных биоресурсов без законных оснований.

Станислав Маслаков