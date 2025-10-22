С начала года Ставрополь потратил на социальную сферу свыше 10 млрд рублей

За девять месяцев 2025 года Ставрополь направил на соцсферу 10,1 млрд рублей, что составляет 68,3% расходов бюджета. Об этом сообщили на заседании городской администрации.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Бюджет города почти полностью выполнен по уточненным планам. Собственные доходы выросли на 738 млн рублей к прошлому году благодаря налогам и прочим поступлениям.

Большая часть расходов — 5,8 млрд рублей — пошла на зарплаты бюджетникам, это 40% затрат. Соцобеспечение населения получило 2,1 млрд рублей или 14% бюджета, на работу школ, культурных и спортивных учреждений выделили 2,7 млрд рублей (18%). На ремонт дорог и благоустройство территорий ушло 2,3 млрд рублей, что составляет 16%.

В рамках национальных проектов за три квартала потратили 1,3 млрд руб. Капремонт четырех школ обошелся в 507 млн руб. Строительство новой школы на ул. Андрея Голуба идет с начала года, на неё вложили 305 млн руб. Там планируют открыть 1550 мест.

Кроме того, национальные проекты включают благоустройство сквера у завода «Нептун», установку семи умных светофоров, создание молодежного центра «Патриот» и развитие туристических инициатив. Финансирование идет как из городских средств, так и в рамках федеральных программ.

Станислав Маслаков