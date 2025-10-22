В Дагестане ущерб от майнеров превысил 83,7 млн рублей

За восемь месяцев 2025 года ущерб от деятельности криптовалютных майнеров, которые незаконно потребляли электроэнергию в Дагестане, превысил 83,7 млн руб. За исследуемый период выявили 72 таких случая, сообщили в филиале «Дагэнерго».

По результатам 232 рейдов выявили 1,6 тыс. фактов неучтенного потребления электроэнергии. Из них 1,2 тыс. случаев относятся к безучетному потреблению (22,7 млн кВт·ч), а 402 — к бездоговорному (17,7 млн кВт·ч).

В полицию по данным фактам направлено 383 обращения, составлено 336 административных протоколов, возбуждено пять уголовных дел.

Мария Хоперская