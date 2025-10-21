Главные новости за 21 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области после ночной атаки украинских беспилотников муниципальные комиссии фиксируют нанесенный ущерб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По предварительной информации, в городах и районах были повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медицинского центра, пять торговых павильонов и 25 легковых автомобилей.

Ростовский предприниматель Иван Саввиди не займет должность президента футбольного клуба «Ростов». По словам представителей холдинга, который возглавляет Иван Саввиди, публикации о том, что Иван Саввиди займет пост президента клуба только по просьбе губернатора, не соответствуют действительности и носят провокационный характер.

Городская дума Ростова приняла изменения в Правила охраны зеленых насаждений, разрешив проводить компенсационное озеленение не только в районах вырубки деревьев, но и по всему городу. Об этом сообщил глава администрации Ростова Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фасад Ростовского государственного цирка восстановят до конца 2025 года. Об этом сообщают «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу «Росгосцирка». Работы на объекте начались в марте 2024 года и по плану должны закончиться до конца 2027 года.

«Россети Юг» обеспечили мощностью 19,8 МВт ЖК «Полет», который строится на месте бывшего аэропорта Ростова-на-Дону. Это первый микрорайон «Нового Ростова» — крупнейшего в регионе проекта комплексного развития территорий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ростовская производственная компания «РусГард» выплатила 1,14 млн руб. за ущерб от разлива нефтепродуктов в Дону. Об этом сообщил Росприроднадзор. По информации ведомства, инцидент случился в сентябре 2025 года в акватории реки в районе Цимлянской ГЭС, когда ООО ПК «РусГард» проводило ремонтные работы.

В Морозовском районе Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении документов на партию в 182 т ячменя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Предприятие приняло декларацию о соответствии кормового ячменя на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности.