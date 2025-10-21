ПК «РусГард» выплатила 1,14 млн рублей за разлив нефтепродуктов в Дону

Ростовская производственная компания «РусГард» выплатила 1,14 млн руб. за ущерб от разлива нефтепродуктов в Дону. Об этом сообщил Росприроднадзор.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, инцидент случился в сентябре 2025 года в акватории реки в районе Цимлянской ГЭС, когда ООО ПК «РусГард» проводило ремонтные работы.

«Компания специализируется на ремонте, реконструкции, монтаже и поставке энергетического оборудования, зданий и сооружений на объектах электроэнергетики»,— говорится на сайте ООО ПК «РусГард».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что арбитражный суд Ростовской области рассмотрит требование Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с АО «Водоканал Ростов-на-Дону» 272,1 млн руб. за причиненный экологический ущерб.

Валентина Любашенко