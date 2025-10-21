В Ростове изменили правила посадки деревьев после вырубки зеленых насаждений

Городская дума Ростова приняла изменения в Правила охраны зеленых насаждений, разрешив проводить компенсационное озеленение не только в районах вырубки деревьев, но и по всему городу. Об этом сообщил глава администрации Ростова Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Ранее действующие нормативные акты позволяли высаживать деревья только в тех районах, где проводился снос зеленых насаждений, что создавало определенные ограничения. «К сожалению, не всегда есть возможность высаживать деревья там, где их снесли с учетом соблюдения всех норм»,— отметил господин Скрябин.

После внесения поправок компенсационное озеленение можно проводить на территории всех районов города. Глава администрации подчеркнул, что это продолжение работы в рамках соглашения с ботаническим садом ЮФУ, по которому определили наиболее приживаемые породы деревьев с учетом меняющегося климата. «Поэтапно мы восстановим наш зеленый каркас города»,— добавил он.

Валентина Любашенко