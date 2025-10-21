Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фасад Ростовского цирка отреставрируют до конца 2025 года

Фасад Ростовского государственного цирка восстановят до конца 2025 года. Об этом сообщают «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу «Росгосцирка». Работы на объекте начались в марте 2024 года и по плану должны закончиться до конца 2027 года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий бюджет работ на объекте определят после завершения экспертизы сметной стоимости. Планируется комплексная реставрация лепного декора, росписей, скульптур и осветительных приборов. Кроме того, проект предусматривает усиление конструкций и замену инженерных коммуникаций.

Сейчас проектная документация находится в стадии разработки.

Мария Хоперская

