ЖК «Полет», построенный на месте старого аэропорта, подключили к электросетям

«Россети Юг» обеспечили мощностью 19,8 МВт ЖК «Полет», который строится на месте бывшего аэропорта Ростова-на-Дону. Это первый микрорайон «Нового Ростова» — крупнейшего в регионе проекта комплексного развития территорий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», на площади 367 га планируется возвести более 1,5 млн кв. м жилья, несколько школ и детских садов, ледовый дворец и центр художественной гимнастики.

«Для подключения микрорайона энергетики проложили четыре кабельных линии 6 кВ общей протяженностью почти 14 км и установили распределительный пункт 6 кВ. Большая часть трассы пройдена методом горизонтально-направленного бурения из-за плотной застройки.

«Россети Юг» продолжают усиливать схему электроснабжения ростовской агломерации. В 2025 году началась реконструкция ключевой подстанции Аксайского района, где также ведется масштабное жилищное строительство»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко