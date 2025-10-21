В Ростовской области Россельхознадзор аннулировал декларацию на 182 тонны ячменя
В Морозовском районе Россельхознадзор выявил нарушение при оформлении документов на партию в 182 т ячменя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Предприятие приняло декларацию о соответствии кормового ячменя на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. Так, в документе не содержалась информация о результатах проверки на остаточные количества пестицидов, которые могли применяться при выращивании культуры.
«Данный факт свидетельствует о том, что сельхозпроизводитель, не обеспечив надлежащее исполнение требований Российской Федерации, допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Декларацию о качестве зерна признали недействительной.