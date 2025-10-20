Главные новости за 20 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Украинские БПЛА теперь атакуют автомобили и в Воронежской области: взрывом беспилотника ранена ехавшая в машине жительница Кантемировского района. Оказав помощь в больнице, ее отпустили на амбулаторное лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец Ольденбургских в Рамони Воронежской области.

Фото: Андрей Парфенов Дворец Ольденбургских в Рамони Воронежской области.

Фото: Андрей Парфенов

Подконтрольный лискинским властям «Тепловик» в восьмой раз с начала года объявил аукцион на реконструкцию городской системы теплоснабжения, оценив вопрос в 608 млн руб. До сих пор желающих не находилось, если не считать прошлогодний подряд «Южнефтегазстроя» Маулды Дашаева, который заменил только 4 км труб из 16.

Еще одни торги объявил областной минстрой — ведомство собирается провести пятый этап реконструкции дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони: за 287,2 млн руб. нужно будет выполнить работы в главном дворце.

Курский губернатор Александр Хинштейн заявил, что 24 министра — слишком много для региона с миллионным населением. Кто окажется «слабым звеном», пока секрет.

Депутаты из орловского Мценска снова выбрали городским главой Андрея Беляева. Он заменит утратившего доверие по решению суда Николая Кочетаева.

Тамбовские власти, наконец, рассказали о произошедшей 14 октября атаке украинских беспилотников на село Иванжитово Первомайского округа: повреждены 11 домов, один гараж, три легковых автомобиля.

А губернатор Евгений Первышов продолжает борьбу с земельными махинациями. Обратившись «и к действующим, и к бывшим главам», он предупредил, что «не оставит без внимания» случаи «незаконного присвоения земельных участков лесного фонда».

Его белгородский коллега Вячеслав Гладков встретился с представителями малого и среднего бизнеса, обсудив его работу в условиях регулярных украинских атак.

Липецкий областной арбитражный суд разобрался с интеллектуальными правами на дизайн зубных щеток и постановил, что елецкий предприниматель скопировал ручки, придуманные на тверском заводе.

Юрий Голубь