В курском облправительстве сократят число министерств

В правительстве Курской области уменьшат количество министерств — новая структура органа будет утверждена на этой неделе, сообщил на его заседании губернатор Александр Хинштейн.

По словам главы региона, планируется сократить численность управленческого аппарата и укрупнить органы исполнительной власти. На сегодня областное правительство включает 24 министерства.

«Для региона с миллионным населением это очень и очень избыточно», — заявил господин Хинштейн.

О планах оптимизировать облправительство Александр Хинштейн сообщил в сентябре, после избрания на пост губернатора.

Егор Одегов, Юрий Голубь