Власти сообщили о последствиях атаки БПЛА в Тамбовской области

В правительстве Тамбовской области впервые детально прокомментировали последствия атаки украинских беспилотников на село Иванжитово Первомайского округа, произошедшей 14 октября. В результате нее были повреждены 11 домов, один гараж, три легковых автомобиля, было отключено электричество в 25 домах. В населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава Первомайского муниципального округа Роман Рыжков на оперативном совещании облправительства в понедельник, 20 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Рыжков сообщил, что 14 октября в деревне Иванжитово на улице Центральная произошел взрыв в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет, однако были нарушены «условия жизнедеятельности» 20 человек. «На этой неделе все пострадавшие получат единовременную материальную помощь. Сейчас у нас заключен договор по восстановлению конструктивных элементов в зданиях. Это 60 окон, три двери и восемь окон застекления»,— отчитался господин Рыжков.

По его словам, в день происшествия ремонтные бригады начали работу по временному закрытию окон. Глава округа на планерке заверил губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, что «помощь области по восстановлению не понадобится».

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 4 августа в городе Котовск Тамбовской области отменили режим ЧС, который был введен после атаки беспилотников 11 января. Тогда были повреждены два жилых дома, семь человек пострадали. Как рассказывал мэр Котовска Алексей Плахотников, 244 человека получили компенсацию «за нарушение условий жизнедеятельности», 11 человек — «в связи с утратой имущества первой необходимости». Еще один человек получил 300 тыс. руб. компенсации за причинение легкого вреда здоровью.

Арина Чеканова