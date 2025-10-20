С липецкого ИП взыскали 40 тысяч рублей за незаконную продажу зубных щеток

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел спор о защите интеллектуальных прав на дизайн зубной щетки и взыскал с индивидуального предпринимателя (ИП) Дмитрия Кутина из Ельца компенсацию на сумму 40 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба объединенной судебной системы Липецкой области.

Согласно иску, тверское ООО «Завод зубных щеток» Алексея Синица и Ларисы Синицкой обнаружило, что господин Кутин продавал через интернет-магазин «Рулэнд» зубные щетки, дизайн рукоятки которых был скопирован с запатентованного образца. Правообладателем патента является дизайнер Александр Белов, заключивший лицензионное соглашение с компанией.

Господин Белов, зарегистрированный в Москве, но фактически работающий в Тверской области предприниматель, также обратился в липецкий арбитраж с аналогичными требованиями, но уже на 100 тыс. руб. Суд объединил оба иска в одно производство.

По результатам рассмотрения дела требования истцов удовлетворены частично. С ответчика взыскали 20 тыс. руб. в пользу ООО «Завод зубных щеток» и 20 тыс. руб. в пользу Александра Белова.

В июле стало известно, что Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» о взыскании с местного индивидуального предпринимателя компенсации в размере 50 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак и исключительных авторских прав на персонажа Чебурашка из анимационного фильма «Крокодил Гена».

Мария Свиридова