Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главой орловского Мценска избран Андрей Беляев

Главой города Мценска назначен Андрей Беляев

Депутаты городского совета избрали главой Мценска Орловской области Андрея Беляева. Прежде он уже возглавлял город с 2016 по 2021 год.

Фото: с сайта orel.er.ru

Фото: с сайта orel.er.ru

Господину Беляеву 59 лет. В 1989 году он окончил Московский автомобилестроительный институт, прошел путь от формовщика до генерального директора на металлургических предприятиях Мценска, Орла, Курска. С марта 2012 года работал первым заместителем главы администрации Мценска.

В июле Мценский районный суд в связи с утратой доверия досрочно прекратил полномочия главы города Николая Кочетаева. В начале октября Орловский областной суд оставил это решение в силе. Основанием для отставки чиновника стал иск прокуратуры, которая потребовала признать незаконным бездействие главы Мценска по урегулированию конфликта интересов и установить факт его наличия.

Как установили в надзорном ведомстве, в пользовании Николая Кочетаева находился автомобиль Genesis GV80, на котором он передвигался в том числе в рабочее время. Машина была приобретена в марте 2024 года по договору лизинга с ООО «Стандарт», руководителем которого является супруга господина Кочетаева. Лизинговые платежи оплачивала эта же компания. В мае 2024 года автомобиль передали главе города в безвозмездное пользование по договору, заключенному между «Стандартом» и самим Кочетаевым.

Кроме того, «Стандарт» управляет многоквартирными домами, в которых находятся муниципальные квартиры. Функции собственника по ним выполняет управление ЖКХ администрации Мценска. Несмотря на жалобы жителей на ненадлежащее содержание домов, проверки со стороны муниципального жилищного контроля в отношении общества не проводились. При этом ответы на четыре обращения граждан подписывал лично Николай Кочетаев.

Юрий Голубь