Главой орловского Мценска избран Андрей Беляев

Депутаты городского совета избрали главой Мценска Орловской области Андрея Беляева. Прежде он уже возглавлял город с 2016 по 2021 год.

Господину Беляеву 59 лет. В 1989 году он окончил Московский автомобилестроительный институт, прошел путь от формовщика до генерального директора на металлургических предприятиях Мценска, Орла, Курска. С марта 2012 года работал первым заместителем главы администрации Мценска.

В июле Мценский районный суд в связи с утратой доверия досрочно прекратил полномочия главы города Николая Кочетаева. В начале октября Орловский областной суд оставил это решение в силе. Основанием для отставки чиновника стал иск прокуратуры, которая потребовала признать незаконным бездействие главы Мценска по урегулированию конфликта интересов и установить факт его наличия.

Как установили в надзорном ведомстве, в пользовании Николая Кочетаева находился автомобиль Genesis GV80, на котором он передвигался в том числе в рабочее время. Машина была приобретена в марте 2024 года по договору лизинга с ООО «Стандарт», руководителем которого является супруга господина Кочетаева. Лизинговые платежи оплачивала эта же компания. В мае 2024 года автомобиль передали главе города в безвозмездное пользование по договору, заключенному между «Стандартом» и самим Кочетаевым.

Кроме того, «Стандарт» управляет многоквартирными домами, в которых находятся муниципальные квартиры. Функции собственника по ним выполняет управление ЖКХ администрации Мценска. Несмотря на жалобы жителей на ненадлежащее содержание домов, проверки со стороны муниципального жилищного контроля в отношении общества не проводились. При этом ответы на четыре обращения граждан подписывал лично Николай Кочетаев.

Юрий Голубь