Вячеслав Гладков оценил ущерб от обстрелов вместе с малым бизнесом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подвел итоги работы с представителями малого и среднего бизнеса региона. Вопрос работы МСБ обсуждался на еженедельном оперативном совещании, сообщили в региональном правительстве.

По словам главы региона, встречи с предпринимательским сообществом проводились для оценки текущей обстановки и выработки дополнительных мер поддержки бизнеса. «Было дано поручение по проведению встреч с предпринимательским сообществом для того, чтобы оценить текущую обстановку и разработать новые меры поддержки, если в этом есть необходимость, а она, очевидно, есть»,— заявил Вячеслав Гладков.

Как сообщил первый заместитель губернатора Илья Пономарев, с 17 сентября по 15 октября в Белгородской области состоялось пять встреч с 19 представителями МСБ. Обсуждались вопросы возмещения ущерба, причиненного обстрелами со стороны ВСУ, изменения условий предоставления субсидий, а также возможности получения мер государственной поддержки. Среди новых — компенсация части затрат на приобретение оборудования, получение льготных займов через фонд «Мой бизнес» и предоставление налоговых льгот предприятиям, пострадавшим от обстрелов.

Вячеслав Гладков отметил, что работа с бизнесом в муниципальных образованиях будет продолжена. «В ноябре проведем еще несколько встреч в разрезе муниципальных образований — с бизнесом из Белгорода, Шебекинского, Белгородского, Волоконовского, Валуйского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского, Борисовского районов и округов — чтобы посмотреть, чем еще мы можем помочь сами и с чем нужно обратиться в Правительство РФ»,— сказал губернатор.

Он подчеркнул, что специфика ситуации в каждом муниципалитете различается. «Плотность обстрелов растет, объемы ущерба тоже, поэтому нужно динамично выстраивать уровень работы с предпринимателями. Вместе обсуждать и принимать меры, чтобы бизнес развивался, несмотря на сложную оперативную обстановку», — добавил глава региона. 13 октября стало известно, что правительство Белгородской области выделило 193 млн руб. инвесторам, реализующим в регионе проекты от 50 млн руб.

Анна Швечикова