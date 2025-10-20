На реконструкцию дворца комплекса Ольденбургских под Воронежем выделяют 287 млн

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс на пятый этап сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дворцовый комплекс Ольденбургских» в райцентре Рамонь. Подряд касается главного дворца комплекса. Начальная цена контракта составляет 287,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств планируют выделить в 2026 году.

Победителю торгов предстоит выполнить демонтажные работы, отремонтировать несколько лестниц, в том числе центральную, балки чердачного перекрытия, исторические перегородки, полы, внутренние инженерные сети. Затем подрядчику нужно будет отреставрировать и воссоздать плафоны на потолке библиотеки, элементы кровли, оконные блоки и дверные проемы, фрагменты фасада, крылец, балконов, террасы, восстановить барельефы «Фамильный герб» и «Герб западный фасад», бюст Александра II, а также — выполнить внутренние отделочные работы и слаботочные, в том числе по автоматизации пожарной сигнализации. Кроме того, подряд предусматривает устройство архитектурной подсветки фасада дворца.

Условия контракта нужно исполнить в восемь этапов до 1 июля 2027 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 7 ноября. Итоги планируется подвести 10 ноября. В первую очередь будет учитываться квалификация участников (значимость критерия — 60%), во вторую — ценовое предложение (40%).

В 2024 году воронежские власти объявили четыре конкурса на реставрацию дворца комплекса Ольденбургских, но ни на один из них не поступили заявки. Все тендеры признали несостоявшимися. Начальная цена на них составляла 84,2–86,3 млн руб.

В начале сентября воронежский минстрой начал искать подрядчика для реконструкции другого объекта «Дворцового комплекса Ольденбургских» — Нижнего парка. Начальная цена подряда составляла 188,3 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимались до 2 октября, но 25 сентября торги отменили. В правительстве Воронежской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что решение было принято в связи с корректировкой документации. Новый тендер пока не объявлялся.

В начале 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что в 2024–2026 годах на реставрацию дворцового комплекса Ольденбургских из областного бюджета планируют выделить 750 млн руб.

Алина Морозова