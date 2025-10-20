Евгений Первышов заявил о присвоениях земель лесного фонда в Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов на планерке в облправительстве в понедельник, 20 октября, заявил, что «не оставит без внимания» случаи «незаконного присвоения земельных участков лесного фонда», выявленные в регионе. Об этом господин Первышов сказал, комментируя доклад о результатах кадастровых работ, который представила на совещании руководитель местного управления Росреестра Татьяна Воякина.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

«Я бы хотел обратиться к муниципалитетам, к другим службам, в том числе к нашим лесхозам. При проведении кадастровых работ не так давно некоторые моменты происходили. [Выяснилось, что] с лесных фондов не все учитывалось, определялись земельные участки, которые в последующем дробились и предоставлялись кому надо, как говорится, по общепринятым правилам, которые здесь существовали,— сказал губернатор.— Росреестр все видит, коллеги, земля — это наглядный предмет. Я бы хотел и к действующим главам, и к бывшим обратиться: ничем хорошим это не закончится. Когда из лесного фонда выбиваются земельные участки с вековыми соснами, там появляются фундаменты, строения. Поверьте, у этих мероприятий срока давности не будет. Заранее вам говорю: остерегайтесь этих действий, какими бы они благими вам ни казались, и кто бы вас там ни уговаривал, ни убеждал. Это все наглядно, открываем публичную карту кадастровую и все абсолютно точно видно. Коллеги, это вы никуда не спрячете, с собой не унесете. Помяните мои слова».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 5 мая этого года тогда еще врио губернатора Евгений Первышов инициировал служебные проверки в региональных министерствах градостроительства и архитектуры, а также имущественных отношений и госзаказа по факту незаконного предоставления земельных участков. Как заявлял тогда господин Первышов, чиновники «минимум двух» министерств несколько лет предоставляли земельные участки «псевдоинвесторам», обходя торги и обязательные юридические процедуры. При этом на землях, полученных якобы для реализации инвестпроектов, строились частные дома. По состоянию на 5 мая, было известно о 23 подобных случаях. О результатах проверок власти пока не сообщали.

