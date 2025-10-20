Объявлен новый аукцион на реконструкцию теплосетей воронежских Лисок за 608 млн

Подконтрольное властям воронежских Лисок ООО «Тепловик» объявило восьмой с начала года аукцион на завершение реконструкции системы теплоснабжения в восточной части райцентра. Начальная цена контракта составляет 607,8 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Источник финансирования — заем у федерального Фонда развития территорий. Подрядчику предстоит выполнить конструктивные решения, реконструировать тепловые сети и установить систему оперативного дистанционного контроля. Работы требуется завершить до 20 декабря 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 27 октября, итоги планируют подвести 28 октября.

Последний аукцион на завершение реконструкции лискинских теплосетей был объявлен в июле. Начальная цена подряда на нем была в 16,4 раза ниже — 37,1 млн руб. На участие в нем, как и в предыдущих шести торгах, никто не заявился. Все процедуры признали несостоявшимися.

В июне 2023 года контракт на масштабные работы в Лисках ООО «Тепловик» заключило с московским ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Компания получила подряд по начальной цене в 1,1 млрд руб. Она должна была провести реконструкцию до декабря 2024 года, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика.

В феврале 2025 года «Тепловик» обратился в Арбитражный суд Воронежской области с требованием взыскать с «Южнефтегазстроя» 400,1 млн руб., в том числе 326,9 млн руб. неосновательного обогащения, 70 млн руб. пени и 3,2 млн руб. штрафа. Речь шла о разнице между оплаченными и выполненными работами по контракту на реконструкцию теплосетей. Тогда же министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов рассказывал, что в прошлом году в Лисках было заменено всего 4 км труб из необходимых 16-ти, также к системе не были подключены две котельные, которые поставили на площадки.

В конце прошлой недели стало известно, что суд утвердил мировое соглашение между сторонами.

Алина Морозова