Мирная жительница пострадала при взрыве БПЛА в Воронежской области

В результате детонации БПЛА в Кантемировском районе Воронежской области пострадала мирная жительница. Она получила ранения средней степени тяжести и была госпитализирована. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что в момент взрыва мирная жительница ехала в автомобиле по трассе. Транспортное средство повреждено.

Еще в одном районе выбиты окна в частном доме и нескольких хозпостройках.

Всего вечером над Воронежской областью сбили не менее десяти беспилотников. Режим опасности атаки БПЛА, введенный в 18:38 19 октября, сохраняется.

Алина Морозова