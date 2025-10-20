Главные новости к утру 20 октября

Число пострадавших от пищевого отравления продукцией сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ выросло до 89 человек. По данным оперативного штаба Минздрава и Роспотребнадзора региона, из них 11 подтверждены как сальмонеллез. Среди заболевших 49 детей. 8138343

Президент США Дональд Трамп высказался за прекращение боевых действий между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения. По его мнению, дальнейшие переговоры о границах будут сложными. Господин Трамп считает, что Донбасс следует поделить по нынешнему положению, поскольку Россия уже контролирует около 78% его территории. «Они смогут договориться о чем-то позже»,— добавил он.

По итогам сентября морские отгрузки угля выросли только в южных портах, что связано с растущим спросом в Турции. Но рентабельность поставок остается отрицательной в связи с растущей себестоимостью добычи. Перспективными рынками для экспорта через южные порты могут стать африканские страны, но их объемы закупок отличаются волатильностью.

Участники рынка беспилотных авиационных систем предложили увязать стоимость страховых полисов от атак дронов со степенью защиты предприятий. Это может стать стимулом для бизнеса к усилению мер для минимизации ущерба от атак, считают эксперты. Но часть страховых компаний сомневаются, что предприятия захотят раскрывать защиту из соображений безопасности, а другие уже учитывают усилия страхователей по минимизации рисков.

Прокуратура Парижа выдвинула две основные версии ограбления Лувра: оно могло быть совершено по заказу или с целью отмывания денег. Версия о возможном иностранном следе не считается приоритетной. Об этом сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко. Ранее из Галереи Аполлона в музее были похищены девять украшений из коллекции Наполеона и Жозефины. Одно из них уже было найдено.

Продажи портативных колонок в России за лето 2025 года сократились на 8% в штуках и 7% в деньгах. Аналитики связывают это с насыщением рынка: большая часть потребителей уже купили себе такие девайсы. Оживление могут обеспечить умные портативные устройства со встроенными голосовыми помощниками, интерес к которым продолжает расти, особенно на маркетплейсах.

Российский новый университет избавился от непрофильного актива. Учебное заведение продало здание отеля «Велес» на северо-западе Москвы оценочно за 0,9–1,2 млрд руб. владельцу петербургских ветеринарных клиник «Ситивет» и «Прайд» Алексею Клявину. Сама гостиница уже закрылась. Не исключено, что объект может быть реконструирован под ветклинику либо снесен для строительства новой гостиницы или жилого комплекса.

ФСБ России инициировала проект указа президента, согласно которому ведомство может получить контроль за импортом и экспортом специальных технических средств для скрытого получения аудио, видеоинформации и ее обработки. Помимо этого ФСБ сможет вести регистрацию и учет таких устройств. Проект документа размещен на государственном портале правовых актов и находится в стадии прохождения экспертизы.

По предварительным итогам подсчета голосов во втором туре президентских выборов в Боливии победу одержал сенатор-правоцентрист Родриго Пас, получивший 54,5% голосов. Его соперник, считавшийся ранее главным претендентом на президентский пост, Хорхе «Туто» Кирога, получил 45,5%.