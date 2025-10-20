ФСБ получит полномочия по регистрации шпионских устройств

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России инициировал проект указа президента, согласно которому ведомство может получить контроль за импортом и экспортом специальных технических средств для скрытого получения аудио, видеоинформации и ее обработки. Помимо этого ФСБ сможет вести регистрацию и учет таких устройств. Проект документа размещен на государственном портале правовых актов и находится в стадии прохождения экспертизы.

В настоящее время учет подобных технических средств разделен между несколькими различными надзорными ведомствами. Инициатива ФСБ позволит централизовать контроль за использованием и продажей спецсредств и программного обеспечения с аналогичными функциями.

Наиболее заметные правовые изменения, касающиеся специальных технических средств, в последний раз происходили в 2019 году, когда Госдума приняла пакет соответствующих законопроектов. Инициативы предусматривали поправки в Уголовный кодекс РФ (УК) и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и уточняли понятие «спецсредств», из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже. В частности, законодатели вывели из-под ответственности бытовые устройства с функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации.

Влад Никифоров