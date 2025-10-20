К отелю возник животный интерес

Российский новый университет избавился от непрофильного актива. Учебное заведение продало здание отеля «Велес» на северо-западе Москвы оценочно за 0,9–1,2 млрд руб. владельцу петербургских ветеринарных клиник «Ситивет» и «Прайд» Алексею Клявину. Сама гостиница уже закрылась. Не исключено, что объект может быть реконструирован под ветклинику либо снесен для строительства новой гостиницы или жилого комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Здание парк-отеля «Велес» площадью 5,7 тыс. кв. м на улице Вилиса Лациса на северо-западе Москвы 23 сентября перешло от структуры Российского нового университета ООО «Альфа траст» к ООО «Управляющая компания», обнаружил “Ъ” в выписке на этот объект из ЕГРН. В СПАРК указано, что учредителем новой компании-балансодержателя актива выступает Алексей Клявин, владелец сети ветеринарных клиник «Ситивет» и «Прайд». В Российском новом университете отказались от комментариев. В клиниках «Ситивет» и Прайд» не ответили на запрос “Ъ”. Связаться с господином Клявиным напрямую не удалось.

Партнер NF Group Марина Малахатько оценивает сумму сделки в 1–1,2 млрд руб., директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов — в 0,9–1 млрд руб. Он не исключает, что Российский новый университет решил продать непрофильный актив, чтобы сфокусироваться на своей основной деятельности.

Отель испытывал финансовые трудности, поэтому, скорее всего, он был куплен для редевелопмента, считает Марина Малахатько. Парк-отель «Велес» прекратил работу с 28 сентября 2025 года, указано на его сайте. В силу своей специфики (бывший профилакторий с косметическим ремонтом в сложной для гостиницы локации — в парковой зоне у МКАД, в удалении от основных транспортных узлов), а также по причине ограниченного номерного фонда в 50 единиц объект вряд ли генерировал большие доходы для собственника, соглашается партнер CMWP Марина Усенко.

Эксперт полагает, что новый собственник попробует перестроить морально и физически устаревшую гостиницу во что-то более функциональное и современное, но с сохранением назначения, так как власти города вряд ли разрешат отказаться от гостиничного функционала. Марина Малахатько считает, что площадка под отелем имеет потенциал развития жилой, гостиничной, медицинской и рекреационной недвижимости. По ее мнению, логично было бы снести здание отеля и согласовать строительство 45 тыс. кв. м недвижимости.

Исходя из профиля бизнеса покупателя, Николай Горюнов не исключает, что объект может быть переоборудован под ветклинику, учитывая растущий спрос на такие услуги. По его оценке, для этого потребуется около 500–600 млн руб. без учета стоимости оборудования и оснащения.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в январе—сентябре 2025 года число чеков на оплату услуг ветеринарных клиник по всей России выросло на 3% год к году, а средний чек увеличился на 14%, до 3,1 тыс. руб. В то же время в Москве динамика спроса еще более ярко выраженная. По подсчетам аналитиков, в столице такие услуги стали популярнее на 7%, а средний чек на них увеличился на 12%, до 3,7 тыс. руб.

В то же время на рынке гостиничной недвижимости наблюдается стагнация. По подсчетам NF Group на базе данных Hotel Advisors, в январе—сентябре 2025 года загрузка гостиниц в Москве составила 73%. В то же время средняя стоимость номера выросла на 12%, до 10,3 тыс. руб. в сутки, уточняют аналитики. Несмотря на это, Москва остается самым масштабным и перспективным гостиничным рынком страны, уверена Марина Усенко. Произошедшие за последнюю пять лет структурные изменения спроса сделали московский рынок гораздо более устойчивым к внешним стрессам, резюмирует она.

Дарья Андрианова