Колонки ждут команд

Продажи портативных колонок в России за лето 2025 года сократились на 8% в штуках и 7% в деньгах. Аналитики связывают это с насыщением рынка: большая часть потребителей уже купили себе такие девайсы. Оживление могут обеспечить умные портативные устройства со встроенными голосовыми помощниками, интерес к которым продолжает расти, особенно на маркетплейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За июнь—август 2025 года в России было продано около 870 тыс. портативных колонок на сумму более 4 млрд руб.— это меньше на 8% в натуральном выражении и 7% в денежном, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных МТС. В компании говорят, что лидерами по продажам летом 2025 года стали малоизвестные китайские бренды (27% рынка), преимущественно такие устройства представлены на маркетплейсах. Далее следуют JBL (16%) и Defender (10%). «По сравнению с летом 2024 года изменений в топ-3 не произошло, сокращение спроса мы связываем с насыщением рынка»,— говорит представитель МТС.

В 2024 году в России было продано около 3,9 млн портативных колонок на 16,5 млрд руб., оценил представитель производителя электроники Fplus. Значительную долю на этом рынке занимали устройства ноунейм-брендов (около 32% в штуках) и собственные торговые марки (совокупно 14%), говорит он. Из брендов популярностью пользовались колонки JBL (13%) и Defender (7%), а в деньгах лидировал бренд JBL (48%), далее следовали ноунейм-бренды (11%) и СТМ (7%), добавляет представитель компании.

При этом представители маркетплейсов говорят, что у них продажи портативных колонок за лето 2025 года значительно выросли: на Ozon — в 1,5 раза год к году, на Wildberries — на 30%. По словам представителя Ozon, по доле продаж лидерство остается за JBL, следом идет Xiaomi — китайский бренд впервые вошел в топ-3 и занял второе место, а замыкает тройку лидеров российский бренд Defender. На Wildberries самыми популярными брендами стали JBL, Sven и Xiaomi.

Представитель Ozon добавляет, что одной из причин такой динамики стала популярность умных устройств для дома с голосовыми помощниками. «Их оборот на Ozon увеличился год к году в 1,5 раза»,— говорит он. Это подтверждают и данные GfK, с которыми ознакомился “Ъ”. Согласно им, по итогам лета 2025 самой популярной моделью стал Яндекс Street (39 тыс. штук, более 473 млн руб.), обогнав JBL с моделями Go4 (более 24 тыс. штук, более 95 млн руб.) и Charge5 (более 23 тыс. штук, 275 млн руб.).

«Лидерство "Яндекса" выглядит закономерно. В определенной степени появление такой техники стало оживляющим фактором для категории, которая, как ранее полагали некоторые аналитики, вышла на свой пиковый объем»,— считает представитель Fplus.

В «Яндексе» же считают, что рынок портативной акустики движется в сторону ИИ: «Пользователи, привыкшие к голосовому управлению аудиоконтентом дома, хотят сохранить этот опыт за его пределами». По словам представителя компании, наличие встроенного ИИ-ассистента с голосовым управлением «становится важным фактором при выборе портативной акустики».

«Большая часть потребителей уже приобрела себе или в подарок портативные колонки, это недорогой вид электроники. Каких-то суперновинок летом не было, этим и можно объяснить снижение спроса на них»,— считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Алексей Жабин