Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления Лувра

Прокуратура Парижа выдвинула две основные версии ограбления Лувра: оно могло быть совершено по заказу или с целью отмывания денег. При этом версия о возможном иностранном следе не считается приоритетной. Об этом сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко, ее слова приводит газета Figaro.

Ранее из Галереи Аполлона в музее были похищены девять украшений из коллекции Наполеона и Жозефины. Одно из них уже было найдено.

По данным МВД Франции, грабители проникли в музей через окно, используя автовышку и лестницу, а затем вырезали стекло. После совершения кражи они скрылись на скутерах. В ограблении участвовала группа из четырех человек, двое из которых непосредственно проникли внутрь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал вернуть украденные драгоценности и привлечь виновных к ответственности. В воскресенье Лувр был закрыт для посетителей.