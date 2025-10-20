Президентом Боливии стал правоцентрист Родриго Пас

По предварительным итогам подсчета голосов во втором туре президентских выборов в Боливии победу одержал сенатор-правоцентрист Родриго Пас, получивший 54,5% голосов. Его соперник, считавшийся ранее главным претендентом на президентский пост, Хорхе «Туто» Кирога, получил 45,5%.

Как уточняет агентство Reuters, победа Паса стала «историческим сдвигом» для страны, которой с 2006 года управляли президенты от партии власти «Движение к социализму». В ходе предвыборной гонки Родриго Пас обещал сохранить социальные программы и одновременно стимулировать развитие частного бизнеса. Его соперник настаивал на мерах жесткой государственной экономии. Оба кандидата во втором туре пообещали укрепить дипломатические отношения с США.

Первый тур президентских выборов в Боливии состоялся 17 августа. По его итогам впервые в истории страны ни один из кандидатов не набрал 50%. Большинство голосов — 32,8% — досталось Родриго Пасу, второе место с 26,4% отошло Хорхе «Туто» Кироге, занимавшему в начале 2000-х пост президента. Выдвиженец от партии власти Эдуардо дель Кастильо набрал только 3,2% голосов. Прошедший во второй тур Хорхе «Туто» Кирога обещал избирателям отказаться от многомиллиардных контрактов с Россией и Китаем по добыче лития.

Влад Никифоров