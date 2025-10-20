Уголь уплывает в Стамбул

По итогам сентября морские отгрузки угля выросли только в южных портах, что связано с растущим спросом в Турции. Но рентабельность поставок остается отрицательной в связи с растущей себестоимостью добычи. Перспективными рынками для экспорта через южные порты могут стать африканские страны, но их объемы закупок отличаются волатильностью.

Морской экспорт российского угля в сентябре сократился на 4% в месячном сравнении, до 15,7 млн тонн, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Это на 28% больше, чем годом ранее, из-за эффекта низкой базы. Весь экспорт угля в сентябре оценивается в 17,1 млн тонн (см. “Ъ” от 7 октября).

По данным ЦЦИ, месяц к месяцу морской экспорт угля в сентябре вырос только в южных портах — на 9%, до 1,6 млн тонн. Отгрузки из портов северо-запада сократились на 9%, до 3 млн тонн, в основном из-за падения в Мурманском кластере на 24%, до 460 тыс. тонн. Экспорт из портов Дальнего Востока сократился на 5%, до 11,1 млн тонн, в условиях снижения поставок в Индию на 31%, до 500 тыс. тонн.

Рост отгрузок угля через южные порты может быть связан с ростом продаж в Турцию, где во втором полугодии наблюдается рост промышленной активности, полагает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Кроме того, на отгрузках через южные порты сказался транзит казахстанского угля на европейские рынки, говорит эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина.

Наиболее важные из направлений поставок угля через южные порты — Индия и Турция, отмечает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. По его словам, российский уголь удерживает прочные позиции на турецком рынке за счет близкой логистики и гибких условий поставок. В металлургическом сегменте ситуация менее стабильна: объемы поставок коксующегося угля снижаются из-за ограниченной загрузки турецких сталелитейных мощностей, замечает аналитик.

В то же время, продолжает господин Лысенко, на Ближнем Востоке стабильного спроса на уголь сегодня нет, в Северной Африке, прежде всего в Марокко, периоды засушливой погоды и высоких цен на газ традиционно стимулируют импорт, но это направление отличается волатильностью спроса. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев добавляет, что возможности существенного расширения экспорта в целом ограничиваются рисками применения вторичных санкций в отношении покупателей, сложностями с финансовыми расчетами и логистикой.

В NEFT Research оценивают эффективность экспортных отгрузок энергетического угля калорийностью 6 тыс. ккал на 1 кг из Кузбасса через Тамань в 1,66 тыс. руб. на тонну. Если учесть, что средняя себестоимость добычи такого угля в Кемеровской области сейчас около 2,6–2,8 тыс. руб. на тонну, то экспорт можно считать нерентабельным, отмечают аналитики. Экспортеры сегодня могут стремиться сохранять присутствие на иностранных рынках в расчете на улучшение ситуации, когда рентабельность поставок восстановится (см. “Ъ” от 22 сентября).

В октябре эксперты отмечают рост экспортных железнодорожных перевозок угля. Директор ЦЦИ Роман Соколов говорит, что за первую половину месяца отгрузки угля железнодорожным транспортом на внешние рынки, по оценкам ЦЦИ, выросли на 18% к аналогичному периоду прошлого года. Среди лидеров роста отгрузок также металлические руды, перевозки которых, по оценкам ЦЦИ, выросли в октябре на треть к октябрю прошлого года, и удобрения с ростом около 10%, добавляет господин Соколов.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов уточняет, что по итогам девяти месяцев 2025 года железнодорожный экспорт угля из России в восточном направлении составил около 88 млн тонн, что примерно на 4 млн тонн больше, чем за тот же период годом ранее. В южном направлении поставки за рассматриваемый период выросли на 3,2 млн тонн, почти до 15 млн тонн. Самым перспективным рынком господин Котов также называет Турцию. Для этого рынка по железной дороге на экспорт было поставлено 15,5 млн тонн угля, что на 4% больше, чем годом ранее.

Полина Трифонова