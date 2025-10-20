На свой страх и прайс

Участники рынка беспилотных авиационных систем предложили увязать стоимость страховых полисов от атак дронов со степенью защиты предприятий. Это может стать стимулом для бизнеса к усилению мер для минимизации ущерба от атак, считают эксперты. Но часть страховых компаний сомневаются, что предприятия захотят раскрывать защиту из соображений безопасности, а другие уже учитывают усилия страхователей по минимизации рисков.

Стоимость страховых полисов от атак дронов для предприятий целесообразно привязать к уровню их антидроновой защиты, заявил на форуме Expo.UAV 2025 основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков. По его словам, разработка единой методологии оценки степени защищенности поможет предприятиям экономить средства на страховании за счет понижающих коэффициентов и получать утвержденные сценарии защиты.

В пример Андрей Патраков приводит каско от угона автомобиля, где средняя стоимость полиса значительно ниже для автомобилистов, установивших одобренные страхователями противоугонные системы или оплачивающих охраняемые стоянки. Таким образом, «завод, где вся защита построена на выдаче охраннику антидронового ружья», сможет получить экономический стимул усилить защиту более эффективными методами, заключает он.

Риски противоправного применения дронов злоумышленниками против гражданской инфраструктуры во всем мире будут расти безотносительно конфликта на Украине, считает господин Патраков: «Это новая реальность, к которой необходимо быть готовым». За сентябрь, по данным Минобороны, в РФ было перехвачено более 2,7 тыс. дронов. Объем рынка страхования от атак дронов в 2025 году оценивается в 25–40 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 сентября).

Большинство крупных промышленных предприятий уже проработали собственные программы с моделями угроз, говорит Наталия Котляр, замдиректора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (разработчик антидроновых комплексов, входит в структуру «Ростеха»). Эти документы включают структурированное описание потенциальных угроз безопасности, возможных последствий, оценку уязвимостей объектов и мер защиты. Источник “Ъ” на одном из предприятий ТЭК подтвердил существование в компании такого документа, но отметил, что пока при оценке стоимости страхования от рисков атаки их комплекс защитных средств не учитывается.

Директор департамента страхования промышленных рисков «Росгосстраха» Кирилл Попов считает, что инициатива в целом реализуема, но одна из основных сложностей — это неготовность страхователей раскрывать такую информацию страховой компании. При расчете цены подобного страхования в «Росгосстрахе» уже «принимают в расчет усилия клиента по обеспечению защиты от БПЛА», добавил он. Собеседник “Ъ” в страховой компании добавляет, что само существование типологии по степени защищенности ставит под угрозу слабо защищенные объекты на случай утечек.

Размер страховой премии по любому виду страхования зависит от степени риска, поэтому страховщик учитывает в том числе меры, принятые страхователем для снижения вероятности страхового случая, отметили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Но, продолжают в ВСС, страхование имущества предприятий — добровольное и не отрегулировано законодательно, поэтому оценку факторов, влияющих на степень риска, каждый страховщик проводит самостоятельно.

В ВСК для принятия решения о возможности страхования рисков терроризма и диверсии проводится анализ на предмет достаточности мер по защите от ударов БПЛА, в том числе для определения адекватных лимитов ответственности, сообщили в компании. На тарификацию этих рисков также влияют расположение предприятия, удаленность от линии боевого соприкосновения, статистика прилетов БПЛА и размер ущерба, а также вид деятельности. Источник “Ъ” еще в одной крупной страховой компании указал, что пока у них нет зависимости в цене полиса от защищенности объекта, поскольку большая часть застрахованных предприятий, не считая ТЭК, не имеет «вообще никаких защитных устройств».

Разделить предприятия по степени защищенности от атак дронов до завершения боевых действий на Украине вряд ли получится, полагает собеседник “Ъ” в экспертном сообществе. Но идея составления единой методологии оценки, на его взгляд, не лишена смысла для минимизации экономической нагрузки на бизнес, однако выработается такой подход скорее накопленной практикой самим рынком.

Президент ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев считает, что аэропорты в целом не должны оплачивать риски ущерба за атаки дронов — эта ответственность и страховые разбирательства должны быть возложены на Минобороны и другие уполномоченные органы. «Аэропорты могут добровольно устанавливать антидроновые комплексы, но, не будучи специалистами в этой сфере, не могут и не должны нести риски материальной и уголовной ответственности»,— говорит он.

Айгуль Абдуллина