Число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 89 человек

Число пострадавших от пищевого отравления продукцией сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ выросло до 89 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

По данным оперативного штаба Минздрава и Роспотребнадзора региона, к утру 20 октября зафиксировано 89 случаев острой кишечной инфекции, из которых 11 подтверждены как сальмонеллез. Среди заболевших 49 детей.

Всего в больницы доставлено 55 человек, в том числе 34 ребенка. Состояние всех госпитализированных оценивается как стабильное, один пациент находится в реанимации, но демонстрирует положительную динамику. Ранее сообщалось о 40 госпитализированных, включая 22 ребенка.