Трамп: России и Украине следует остановиться на текущей линии фронта

Президент США Дональд Трамп высказался за прекращение боевых действий между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения. По его мнению, дальнейшие переговоры о границах будут сложными. Об этом он заявил журналистам своего пресс-пула.

Господин Трамп считает, что Донбасс следует поделить по нынешнему положению, поскольку Россия уже контролирует около 78% его территории. других деталях можно договориться позднее. «Они смогут договориться о чем-то позже»,— добавил он.

По словам президента США, на встрече с президентом России Владимиром Зеленским 17 октября он не обсуждал полную передачу Донбасса России. Ранее господин Трамп уже заявлял, что завершение конфликта неизбежно приведет к территориальным потерям для Украины.

Газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что разговор двух президентов несколько раз перерастал в перепалки, во время одной из которых Дональд Трамп отбросил в сторону карты с линией текущего боевого соприкосновения и настаивал на том, чтобы Украина полностью отдала России Донбасс.