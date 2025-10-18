Главные новости за 18 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Полицейские в Краснодаре задержали ранее судимого 25-летнего жителя Кемеровской области, который утром 17 октября напал с ножом на 17-летнюю девушку во дворе дома по улице Героя Яцкова. Правоохранителям он свои действия пояснить затруднился, ссылаясь на тот факт, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ритейлер «Магнит» сообщил о выплате купонного дохода по облигациям за два купонных периода. Общий размер выплаченных доходов по одному из периодов составил 821,7 млн руб., по второму — 390,5 млн руб.

В центре Краснодара по будням и выходным дням работают мобильные центры вакцинации. С начала прививочной кампании в них, а также в поликлиниках уже сделали прививку от гриппа почти 382 тыс. жителей.

Директора Темиргоевского культурно-досугового центра в Курганинском районе оштрафовали на 3 тыс. рублей за нарушение законодательства о закупках. Факт нарушения вскрылся после прокурорской проверки.

Полицейские в Армавире задержали 18-летнего местного жителя, который, находясь за рулем автомобиля «Лада 2007», пугал окружающих предметом, похожим на пистолет. Оказалось, что это игрушка, а молодой человек решил пошутить.

Торги по продаже шести мусоровозов ООО «Читая станица» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Машины пытались реализовать на открытых торгах шестью отдельными лотами. Каждый мусоровоз на основе КамАЗа оценивался в сумму от 1,2 до 2,3 млн руб.