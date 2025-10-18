«Магнит» выплатил доходы по облигациям 1,2 млрд рублей

ПАО «Магнит» сообщило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-005Р-02 за восьмой купонный период — с 16 сентября по 16 октября 2025 года. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 821,7 млн руб. без учета налогов и иных удержаний, говорится в сообщении ритейлера.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу ПАО «Магнит» составил 17,67 руб. Общее количество облигаций, по которым были выплачены доходы, — 46,5 млн штук.

Также «Магнит» сообщил о выплате доходов по биржевым облигациям серии БО-004Р-06 за пятнадцатый купонный период (15 сентября — 15 октября 2025 года). Общий размер выплаченных доходов составил 390,5 млн руб. (15,62 руб. за одну облигацию, 25 млн штук).

Как пишет «Ъ», по итогам первой половины 2025 года чистый долг «Магнита», согласно отчету по МСФО, достиг 430,6 млрд руб., увеличившись на 94,5% в годовом выражении. Соотношение чистого долга и EBITDA выросло до 2,4x. Операционный денежный поток (разница между тратами по основной деятельности и поступлениями от клиентов), который год назад составлял почти 68 млрд руб., стал отрицательным, опустившись до минус 35,8 млрд руб. А чистая прибыль уменьшилась на 99,1% и к концу июня составляла всего 154 млн руб. против 17 млрд руб. в первой половине 2024 года. За последние полгода акции «Магнита», торгующиеся на Московской бирже, обвалились на 35% и 3 октября, стоили 3010 руб. Это минимальное значение с 24 февраля 2022 года, когда бумаги компании опускались до 2414 руб.

По состоянию на 18 октября акции «Магнита» на Московской бирже стоили 3097,5 руб.

Дмитрий Михеенко