На Кубани директора досугового центра уличили в нарушении закона о закупках

Директора Темиргоевского культурно-досугового центра в Курганинском районе оштрафовали на 3 тыс. рублей за нарушение законодательства о закупках. Факт нарушения вскрылся после прокурорской проверки.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что директор МКУК «Темиргоевский КДЦ» заключила контракт с единственным поставщиком в обход конкурентных процедур. Это, по мнению прокуратуры, создало преимущественное положение единственного поставщика и лишило возможности других хозсубъектов реализовать свое право на заключение контракта.

По данным системы Rusprofile, МКУК «Темиргоевский культурно-досуговый центр» действует с 2006 года и расположено в станице Темиргоевская Краснодарского края. Организация работает в сфере организации танцплощадок, дискотек и школ танцев. Руководителем КДЦ с апреля 2024 года является Сильва Медведева. Единственным учредителем выступает администрация Темиргоевского сельского поселения. Данные о численности сотрудников и динамике их изменения отсутствуют. Организация не имеет филиалов или представительств.

Прокуратура Курганинского района возбудила в отношении директора культурного учреждения дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 7.30.1КоАП РФ (нарушение в сфере закупок), по результатам рассмотрения которого госпожу Медведеву привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.

Василий Хитрых