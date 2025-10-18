На мусоровозы кубанского экс-оператора «Чистая станица» не нашлось покупателей

Торги по продаже шести мусоровозов ООО «Читая станица» признаны несостоявшимися по причине отстутствия заявок. Об этом в ЕФРСБ сообщил конкурсный управляющий бывшего регионального оператора по обращению с ТКО Староминской зоны Краснодарского края Руслан Хагундоков.

Машины пытались реализовать на открытых торгах шестью отдельными лотами. Каждый мусоровоз на основе КамАЗа оценивался в сумму от 1,2 до 2,3 млн руб. Общая начальная стоимость реализуемого движимого имущества банкрота составляла 12,3 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в марте 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Чистая станица» банкротом и ввел конкурсное производство. С иском о признании компании банкротом обратилось ООО «СтройДизайн». Основанием указано наличие долга в размере 200 тыс. руб. Основу долга составляли обязательства по договору транспортировки ТКО.

ООО «Чистая станица» являлось регоператором по обращению с ТКО Староминской зоны, куда входят Ейский, Каневской, Староминский, Щербиновский, Ленинградский и Кущевский районы. С лета 2023 года от жителей и властей муниципалитетов стали поступать многочисленные жалобы на несвоевременный вывоз ТКО, что приводило к постоянному захламлению площадок для сбора отходов. К весне 2024 года проблема обострилась.

В 2023 году министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края лишило ООО «Чистая станица» статуса регионального оператора по Староминской зоне, однако Арбитражный суд Кубани признал приказ незаконным. Следом МинТЭК и ЖКХ региона обратилось в кубанский арбитраж с иском о расторжении соглашения с ООО «Чистая станица». В начале сентября 2024 года в соцсетях регоператора было опубликовано сообщение о закрытии офиса в станице Ленинградской.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром общества является Илья Ильин, директор — Татьяна Бизяева. Также господин Ильин руководит ООО «Рециклинговая компания», которое является регоператором по обращению с ТКО двух технологических зон Красноярского края. Чистая прибыль общества в 2023 году составила 50 млн руб.

Дмитрий Михеенко