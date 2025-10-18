В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на девушку-подростка

Полицейские в Краснодаре задержали ранее судимого 25-летнего жителя Кемеровской области, который утром 17 октября напал с ножом на 17-летнюю девушку во дворе дома по улице Героя Яцкова. В краевом ГУ МВД сообщили, что молодой человек переехал с семьей в Краснодар пять месяцев назад и проживает на съемной квартире в том же районе, где произошел инцидент.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон транспортного средства и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Свои действия пояснить затрудняется, ссылаясь на тот факт, что находился в состоянии алкогольного опьянения»,— прокомментировали в полиции.

Ранее в полиции сообщали, что 17 октября в 7:15 утра неизвестный мужчина напал на школьницу во дворе дома по улице Героя Яцкова. «Он подошел к ней сзади, обхватил ее руками и стал тащить в противоположную сторону. Все это время неизвестный повторял, что у него есть нож и просил несовершеннолетнюю не дергаться. Когда он дотянул ее до угла, девушке удалось вырваться»,— сообщали в полиции.

О мерах, которые будут применены к нападавшему, не сообщается.

Василий Хитрых