В центре Краснодара можно бесплатно вакцинироваться от гриппа

В центре Краснодара по будням и выходным дням работают мобильные центры вакцинации. С начала прививочной кампании в них, а также в поликлиниках уже сделали прививку от гриппа почти 382 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Мобильные центры вакцинации работают по будням с 9:00 до 18:00 рядом с обелиском в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска (ул. Красная, 122) и в сквере имени Жукова (ул. Красная, 35). В выходные дни прививку от гриппа можно поставить с 9:00 до 17:00 на Солнечном острове (ул. Трамвайная, 2) и в Чистяковской роще (ул. Колхозная, 86). «Желающим сделать прививку в мобильном центре необходимо иметь при себе паспорт»,— уточнили в мэрии.

Как писал «Ъ», в конце сентября сервис SuperJob провел опрос среди 1,6 тыс. россиян и 1 тыс. работодателей на тему вакцинации от гриппа. Согласно результатам исследования, лишь 29% респондентов считают, что вакцинироваться нужно ежегодно. 46% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения, 25% — ответить затруднились.

Василий Хитрых