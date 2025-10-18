В Армавире водитель «Лады» размахивал похожей на пистолет игрушкой

Полицейские в Армавире задержали 18-летнего местного жителя, который, находясь за рулем автомобиля «Лада 2007», пугал окружающих предметом, похожим на пистолет. Оказалось, что это игрушка, а молодой человек решил пошутить, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Полицейские провели с ним профилактическую беседу.

Ранее в интернете появилось видео, на котором водитель «семерки», двигаясь по улице Комсомольской в Армавире, демонстрирует предмет, схожий с пистолетом. Сотрудниками полиции оперативно установили его личность и доставили в Отдел МВД России по Армавиру для разбирательства.

Василий Хитрых