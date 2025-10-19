Главные новости недели в Нижегородской области к 19 октября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Внебюджетные инвестиции в проекты особой экономической зоны «Кулибин» на Бору оценили в 9,3 млрд руб. Выпадающие доходы бюджета за 10 лет составят 7,2 млрд руб. за счет преференций резидентам, которые планируют заработать 216,4 млрд руб., создав свыше 600 новых рабочих мест.

Обломки БПЛА повредили один объект энергетики в Нижегородской области 14 октября. Это привело к кратковременному отключению электричества. Никто не пострадал.

Плату за капремонт хотят увеличить в Нижегородской области на 4% с июля 2026 года. В зависимости от категории муниципалитета и набора коммуникаций в доме они составят от 8,7 руб. до 13,9 руб. за кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородцев лишат скидки на оплату проезда в общественном транспорте по безналу. Сейчас билет стоит 35 руб. при оплате картой и 40 руб. при оплате наличными. Власти предложили сделать тариф единым.

Экономика Нижегородской области оказалась на грани нулевого роста. Бюджет региона на 2026 год анонсирован как «напряженный». Крупные проекты придется отложить, но социальные обязательства власти обещают выполнить.

Руководитель нижегородского отделения Народного фронта Андрей Жильцов арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в 2023 году он, будучи главой «Нижегородской службы добровольцев», получил грант на 6 млн руб. и перевел себе 3,5 млн руб. Вину Андрей Жильцов признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Омский суд отказал экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в условно-досрочном освобождении. Он отбывает срок за получение взятки и соучастие в похищении человека. Из десяти лет Олег Сорокин отсидел почти восемь.

Дефицит бюджета Нижегородской области в 2025 году планируется увеличить на 5 млрд руб., до 50,3 млрд руб., за счет коммерческих кредитов. Региональный минфин предложил сократить доходы на 6,3 млрд руб. (до 357,2 млрд руб.), расходы — на 1 млрд руб. (до 407,5 млрд руб.).

Департамент образования Нижнего Новгорода возглавила директор школы №131 Ирина Борякова. Госпожа Борякова работает в сфере образования 20 лет, она прошла путь от старшей вожатой до директора одной из самых больших школ города. Предыдущий глава департамента Владимир Радченко скоропостижно скончался в конце августа.

Начало строительства медицинского хаба в Выксе перенесли на 2026/27 годы. В 2025 году власти снимают 754,6 млн руб. с этой статьи расходов в областном бюджете. На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 799,3 млн руб., на 2027 год — 8,8 млн руб.