Вся резидентская рать

Число потенциальных инвесторов новой территории ОЭЗ «Кулибин» в Борском районе Нижегородской области от изначально заявленных сократилось на треть. Внебюджетные расходы в создание площадки до 2027 года оценены в 1,5 млрд руб. При этом выпадающие доходы бюджета за десять лет составят 7,2 млрд руб. за счет преференций резидентам, которые планируют инвестировать в свои проекты 9,3 млрд руб. и заработать 216,4 млрд руб., создав свыше 600 новых рабочих мест. Порт на берегу Волги может быть построен за счет инвесторов или по концессии, чтобы стратегически важный транспортный объект остался в собственности региона, отметили в Корпорации развития Нижегородской области. Окончательный объем инвестиций в площадку и сроки строительства определят после завершения проектных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Выпадающие бюджетные доходы от предоставления преференций будущим инвесторам особой экономической зоны с мультимодальным портом в городе Бор (Нижегородская область) за 10 лет оцениваются в 7,2 млрд руб., а инвестиции в проекты превысят 9,3 млрд руб., следует из заявки Нижегородской области на расширение ОЭЗ «Кулибин», с которой ознакомился «Ъ-Приволжье». Грузовой порт и терминалы планируется создать на участке 126 га, инфраструктура увеличит объем грузоперевозок до 4 млн т в год.

Проект постановления о расширении ОЭЗ прошел необходимые экспертизы и находится на рассмотрении в правительстве РФ, его планируется утвердить до конца 2025 года. Это будет расширение уже существующей в Дзержинске особой экономической зоны промышленно-производственного типа за счет присоединения земельных участков на Бору. Из проекта постановления следует, что затраты в строительство инфраструктуры преференциальной территории за счет внебюджетных источников составят 1,5 млрд руб. до 2027 года, налоговые отчисления в бюджет за десять лет работы площадки оценены в 9,5 млрд руб.

За этот период выручка резидентов портовой зоны превысит 216,4 млрд руб., планируется создать свыше 645 рабочих мест.



Число резидентов будущей портовой территории в заявке при этом уменьшилось на треть: ранее в Корпорации развития Нижегородской области говорили о 14 компаниях, сейчас их указано 10. За три года они планируют инвестировать в собственные проекты 8,7 млрд руб. без затрат областного бюджета на инфраструктуру.

Контейнерный терминал мультимодального порта планирует построить ООО «Проект 7»: проектом предусмотрено создание межрегионального хаба мощностью 100 тыс. TEU в год. Сама инфраструктура порта может быть создана в рамках концессии: как писал «Ъ-Приволжье», власти готовят концессионное предложение, возможным участником в правительстве называли структуры Росатома и транспортную группу FESCO. В инвестициях в порт сейчас заинтересованы несколько компаний, и концессия — один из возможных механизмов, сообщили «Ъ-Приволжье» в Корпорации развития Нижегородской области.

Там отметили, что концессия позволит сохранить порт в собственности региона как стратегически важный объект транспортной инфраструктуры.

В производства новой преференциальной территории готова инвестировать группа компаний «Русское поле», которая планирует построить там маслоэкстракционный завод: инвестпроект за 3,5 млрд руб. для переработки рапса гендиректор агрохолдинга Антон Романов анонсировал в 2024 году. В числе потенциальных резидентов – борский завод «Метмаш» с производством отливок и поковок с мехобработкой, проект бетонного завода ООО «Терминал», выпуск теплообменников для нефтехимической отрасли ООО НПО «Этра», производство электросварных труб компании «ВиндРотор» и российского капельного полива ООО «Пазл Пласт». Также в портовой промышленной зоне планируют производить модульные дома (проект ООО РМК ТБО) и компоненты для молочного животноводства (ООО «Промтехника-Приволжье»).

Для резидентов предусмотрены льготы, которыми пользуются компании в ОЭЗ «Кулибин», уточнили в Корпорации развития. Ранее резидентам обещали льготу 2% по налогу на прибыль в течение десяти лет, нулевые ставки по НДС и таможенным пошлинам, однако они смогут воспользоваться пониженными ставками на прибыль с 25% до 2% в первые пять лет, до 5% – в следующие пять лет и до 14,5% – в последующие годы, а также нулевой ставкой по налогу на имущество и землю и транспортному налогу. Объем инвестиций в инфраструктуру портовой зоны окончательно определят по итогам проектирования: ранее власти оценивали затраты в 11 млрд руб., из которых 4 млрд требуются на строительство причальной стенки. Параллельно идут переговоры с РЖД о железнодорожной инфраструктуре будущей преференциальной территории, объем вложений тоже определится после подготовки проектно-сметной документации.

При этом в Корпорации развития заверили, что реальный объем заявленных инвестиций оценен в 20 млрд руб. – вдвое больше, чем в заявке региона на расширение ОЭЗ.

Роман Рыскаль