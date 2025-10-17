Суд не отпустил экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина по УДО

Бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину отказали в условно-досрочном освобождении. Суд в Омске 17 октября вынес отрицательное решение по ходатайству адвоката осужденного. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в течение 15 дней.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

Олега Сорокина арестовали в декабре 2017 года и впоследствии приговорили к десяти годам колонии строгого режима за взятку в форме услуги и соучастие в похищении человека. Из десяти лет по приговору он отсидел почти восемь.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году, находясь еще в колонии на территории Мордовии, Олег Сорокин просил заменить ему оставшуюся часть наказания исправительными работами. Однако суд отказал в смягчении режима из-за более десятка дисциплинарных взысканий.

Галина Шамберина