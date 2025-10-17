Начало строительства медицинского хаба в Выксе перенесли на 2026 год

Сроки строительства медицинского хаба в Выксе (Нижегородская область) перенесли на 2026/27 годы. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений регионального бюджета на 2025-2027 годы.

В 2025 году власти снимают 754,6 млн руб. с этой статьи расходов в областном бюджете. На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 799,3 млн руб., на 2027 год — 8,84 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение о строительстве хаба правительство региона и ООО «Медси Выкса» заключили в 2023 году. На момент подписания соглашения общий объем инвестиций в проект оценивался в 3,5 млрд руб. В прошлом году область сняла со строительства этого объекта 359,6 млн руб., предусмотренных на 2024/25 годы.

