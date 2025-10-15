Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде хотят повысить

Правительство Нижегородской области намерено повысить стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода (за исключением Кстовского района) за безналичный расчет до 40 руб. Соответствующий проект постановления об установлении регулируемых тарифов до 22 октября проходит общественные обсуждения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас стоимость проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах дифференцирована — 35 руб. при безналичной оплате и 40 руб. при оплате наличными. Предлагается сделать тариф единым — 40 руб. Столько же будет стоить 60-минутная поездка при оплате электронным кошельком, при пересадках в течение 90 минут она составит 60 руб. вместо 52 руб.

Добавим, тарифы на проезд в метро устанавливаются городской администрацией. По ним документов об изменениях пока нет.

Галина Шамберина