Стоимость проезда при безналичной оплате в Нижнем Новгороде хотят повысить
Нижегородцев лишат скидки на оплату проезда в общественном транспорте по безналу
Правительство Нижегородской области намерено повысить стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода (за исключением Кстовского района) за безналичный расчет до 40 руб. Соответствующий проект постановления об установлении регулируемых тарифов до 22 октября проходит общественные обсуждения
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Сейчас стоимость проезда в городских автобусах, трамваях и троллейбусах дифференцирована — 35 руб. при безналичной оплате и 40 руб. при оплате наличными. Предлагается сделать тариф единым — 40 руб. Столько же будет стоить 60-минутная поездка при оплате электронным кошельком, при пересадках в течение 90 минут она составит 60 руб. вместо 52 руб.
Добавим, тарифы на проезд в метро устанавливаются городской администрацией. По ним документов об изменениях пока нет.