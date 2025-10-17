Дефицит бюджета Нижегородской области увеличат на 5 млрд рублей за счет займов

Дефицит бюджета Нижегородской области в 2025 году планируется увеличить на 5 млрд руб., до 50,3 млрд руб. за счет привлечения коммерческих кредитов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок к бюджету, внесенных в заксобрание региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из-за снижения налоговых поступлений областной минфин предложил сократить доходы бюджета на 6,3 млрд руб., до 357,2 млрд руб. Расходы также планируется сократить на 1 млрд руб., до 407,5 млрд руб., в том числе в связи с переносом финансирования крупных проектов на более поздние сроки, экономии и невыполнением условий брутто-контрактов на пассажирские перевозки.

Как писал «Ъ-Приволжье», бюджет Нижегородской области исполняется напряженно, власти допускали возможность секвестирования расходов. Минфин утвердил режим экономии при подготовке бюджета на 2026 год, а экономика региона оказалась на грани нулевого роста.

Владимир Зубарев