Нижегородские власти хотят увеличить плату за капремонт на 4% с июля 2026 года

Минимальный размер взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Нижегородской области с 1 июля 2026 года хотят увеличить на 4%. Министерство ЖКХ подготовило соответствующий проект постановления правительства, который до 21 октября проходит общественные обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В первом полугодии тарифы предлагают оставить прежними. В зависимости от категории муниципалитета и набора коммуникаций в доме они составляют от 8,36 руб. до 13,38 руб. за 1 кв. м.

Со второго полугодия тарифы составят от 8,69 руб. до 13,92 руб. То есть, жители крупных муниципалитетов региона, включая Нижний Новгород, за дома, оборудованные всеми коммуникациями и лифтами, станут за каждый метр платить больше на 54 копейки в месяц.

Галина Шамберина