От суммы до тюрьмы

Как выяснил «Ъ-Приволжье», государственные структуры вынуждены были дважды судиться за возврат субсидий, выданных Нижегородской службе добровольцев (НСД) во главе с Андреем Жильцовым. В середине октября его обвинили в особо крупном мошенничестве с государственными деньгами. Следствие полагает, что в 2023 году он похитил 3,5 млн руб. гранта, выделенного из областного бюджета на развитие волонтерства. Арбитражный суд еще весной обязал НСД выплатить аналогичную сумму региональному министерству молодежной политики. До этого федеральный фонд президентских грантов судился с НСД из-за 1,6 млн руб., выделенных на создание сети нижегородских центров добровольчества. Защита Жильцова пока не комментирует ход расследования и рассматривает возможность обжаловать решение суда о его аресте.

Гранты на развитие волонтерства стали поводом для судебных разбирательств

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После ареста главы областной общественной организации «Нижегородская служба добровольцев» Андрея Жильцова «Ъ-Приволжье» изучил судебные иски в отношении этой компании. Как сообщалось, Андрея Жильцова задержали 14 октября. У него дома и в офисах службы добровольцев прошли выемки документов. На следующий день его почти на два месяца отправили в следственный изолятор, предъявив обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По этой статье обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Следствие полагает, что в 2023 году фигурант перечислил себе и потратил на собственные нужды около 3,5 млн руб. из средств гранта, предоставленного НСД из областного бюджета на развитие волонтерства. Как передает телеканал «Кстати», на заседании по избранию меры пресечения Жильцову представитель Главного следственного управления МВД РФ по Нижегородской области (ГСУ МВД) сообщил, что свою вину фигурант признал в полном объеме.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Нижегородская служба добровольцев создана в 2004 году, Андрей Жильцов руководит ею с 2009 года. Кроме того, в 2024 году он был назначен на пост руководителя исполкома нижегородского отделения Народного фронта «За Россию». В арбитражной картотеке есть два дела, связанных с получением Нижегородской службы волонтеров грантов на развитие добровольческого движения. В обоих случаях от организации требовали вернуть выделенные ей гранты.

В одном из дел истцом выступило министерство молодежной политики Нижегородской области. Министерство требовало от НСД вернуть им грантовые средства. Сумма иска сопоставима с цифрой, которая сейчас фигурирует в уголовном деле Андрея Жильцова. Из материалов, опубликованных в картотеке суда, следует, что в сентябре 2023 года министерство выделило общественной организации субсидию в размере 6 млн руб. на мероприятия по достижению результатов в рамках национального проекта «Образование» и на операционные расходы. Непосредственно 3,5 млн руб. организации из общей суммы предоставили 12 сентября 2023 года. Получатель обязался ежемесячно отчитываться о расходах.

В феврале 2024 года министерство согласовало расходы на 3,5 млн руб. на реализацию волонтерских практик по итогам ежегодного конкурса «Регион добрых дел». Средства предназначались для социологических исследований, однако, судя по предоставленным министерству отчетам, так и не были освоены.

Вопреки требованиям властей Нижегородская служба добровольцев выделенные ей средства в бюджет не вернула. В итоге правительство обратилось в суд с иском о возврате средств, который был полностью удовлетворен и не был обжалован.

На запрос «Ъ-Приволжье» о том, выполнила ли служба добровольцев решение суда, в министерстве ответили, что «взысканием средств по судебным производствам занимаются соответствующие органы».

В ГСУ МВД комментировать уголовное дело в отношении Андрея Жильцова и причины, ставшие поводом для его возбуждения, отказались.

Еще одно судебное разбирательство с ООО «Нижегородская служба добровольцев» в 2023 году инициировал федеральный Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Истец потребовал взыскать с ответчика почти 1,6 млн руб., выделенных на создание сети ресурсных центров добровольчества в Нижегородской области.

Деньги на эти цели в виде субсидии федерального бюджета нижегородская служба выиграла на конкурсе президентского фонда. По условиям договора НСД должна была использовать эти средства по целевому назначению и своевременно отчитываться о расходах и достигнутых результатах. Однако отчетов об использовании 1,6 млн руб. федеральный фонд не получил. Поэтому суд обязал Нижегородскую службу добровольцев вернуть эти деньги обратно фонду. Ответчик попытался обжаловать решение первой инстанции, однако апелляционный суд оставил его в силе.

Защита Андрея Жильцова пока не комментирует ход расследования уголовного дела, так как оно находится на начальном этапе. При этом адвокаты рассматривают возможность в оговоренные законом сроки обжаловать решение Нижегородского районного суда об аресте Жильцова.

Как писал «Ъ-Приволжье», с начала года силовики проверяли и другие нижегородские фонды и общественные организации, связанные с набором добровольцев, поддержкой участников СВО и отправкой гуманитарной помощи. В мае они несколько дней работали в региональном Доме народного единства, а в июне посетили Фонд развития культурно-патриотического воспитания и помощи ветеранам боевых действий «Патриот». Цели и итоги проверок силовики не раскрывали.

Владимир Зубарев