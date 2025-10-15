Прогноз по году

Правительство Нижегородской области пересмотрело прогноз развития экономики в 2026 году с прежних 2,5% до 1-2% ВРП. Ожидания соответствуют консервативному сценарию по всем параметрам: ключевая для экономики промышленность продолжит падать, и областной бюджет на 2026 год анонсирован как «напряженный». Губернатор Глеб Никитин констатировал, что экономика региона уже сейчас находится на грани нулевого роста, крупные проекты придется отложить, но социальные обязательства будут выполнены. В кризисных условиях антироссийских санкций эксперты назвали прогноз реалистичным, а минфин утвердил режим экономии при подготовке бюджета.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о возможном падении и росте валового регионального продукта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прогноз экономического развития Нижегородской области на 2026 год оказался в рамках консервативного сценария, ранее запланированного правительством. По итогам «нулевого чтения» областного бюджета на будущий год губернатор Глеб Никитин анонсировал падение валового регионального продукта до 1% при сохранении жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и рост на 2%, если регулятор продолжит снижать ключевую ставку. Прежде в консервативном прогнозе социально-экономического развития на 2026–2028 годы власти ориентировались на ежегодный рост ВРП в пределах 1,3–3%, а в базовом — 2,5–3,2% (см. «Ъ» от 24 сентября). При этом ключевому для Нижегородской области сектору экономики — промышленности — предрекали рост на уровне 3,2–3,4%.

Сейчас индекс промышленного производства на 2026 год в консервативном сценарии прогнозируется на уровне 98% и 102,7% — в базовом, отметил замгубернатора Егор Поляков. Существенное замедление экономического роста уже наблюдается во втором полугодии 2025 года.

По итогам года экономика останется на уровне 2024 года (3,3%), полагает господин Поляков.

Опрошенные «Ъ-Приволжье» крупные промышленники еще во втором квартале говорили о начавшейся рецессии из-за высокой ключевой ставки ЦБ, предрекая падение практически по всем отраслям, обнулении инвестиционных программ предприятий и грядущих простоях производства. По их оценке, доля неплатежей тогда приблизилась к 40%, в зоне риска банкротства оказались 9–10% предприятий. Впрочем, рост промпроизводства в январе — августе 2025 года уже замедлился до 0,1%, а индекс цен производителей промышленных товаров и услуг составил 109%.

Результаты работы промышленности вызваны охлаждением потребительского спроса из-за жесткой политики Центробанка, считает спикер заксобрания Евгений Люлин.

«От этого страдают нижегородские автопром, металлургия, химия, строительство. В то же время растут такие отрасли, как IT, нефтепереработка и наука», — рассуждает господин Люлин.

Егор Поляков надеется, что в будущем экономике поможет отложенный потребительский спрос, сократившийся в 2024–2025 годах из-за дорогих заемных средств и, как следствие, падения объемов потребительского кредитования. «Если в 2026 году будут выполнены намерения ЦБ в части снижения ключевой ставки и сдерживания инфляции на уровне 5–6%, рост экономики может составить до 2%», — прогнозирует чиновник.

Сдержанный экономический прогноз повлиял на формирование бюджета 2026 года. По итогам его «нулевого чтения» власти сделали неутешительный прогноз, основанный на «тревожной экономической реальности». В официальных публикациях они вспомнили кризисы 2008 и 2014 годов, из которых «регион выходил окрепшим», однако обещали выполнить все социальные обязательства

В частности, анонсирована поддержка семей с детьми, участников СВО, а финансирование демографической программы «Основа» с выплатами при рождении детей и разными пособиями планируется увеличить на 40%, до 27,9 млрд руб. Такие масштабные проекты, как строительство метро, IT-кампуса «Неймарк», крупных магистралей и модернизацию общественного транспорта, власти пообещали продолжить, однако частично расходы могут быть отложены на 2027–2028 годы.

Бюджет на предстоящий год также «не будет простым»: дефицит областной казны составит почти 22 млрд руб. при доходах 294,9 млрд руб.

Для сравнения, при нулевом чтении бюджета на 2025 год дефицит оценивался в 27,1 млрд руб., а доходы — в 329,5 млрд руб. Расходы областной казны при этом сократятся с 356,6 млрд руб. в 2025-м до 316,8 млрд руб. в 2026 году.

Председатель комитета заксобрания по бюджету и налогам Александр Шаронов назвал прогнозы развития экономики региона реалистичными. «На фоне происходящих процессов это реалистичные цифры. Мы работаем в тяжелых, кризисных условиях: против нашей страны ведется экономическая война, по методам противодействия сопоставимая с термоядерной в военном отношении. Однако мы достаточно успешно противодействуем этому кризису уже три с половиной года», — напомнил господин Шаронов.

Рост ВРП на максимальные 2% в 2026 году возможен, если инфляция при снижении ключевой ставки составит 5–6%, полагают в областном правительстве. Одновременно часть расходов бюджета на 2026 год планируется рассчитывать в режиме экономии в размере 10% от показателей 2025 года. Нижегородский минфин с учетом возможного увеличения дефицита уже предусмотрел дополнительный общий режим экономии по каждому субъекту бюджетного планирования на 2026 год — 8,6%, на 2027 год — 8,2%, на 2028 год — 4,4%.

Владимир Зубарев