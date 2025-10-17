Департамент образования Нижнего Новгорода возглавила Ирина Борякова

Директором департамента образования Нижнего Новгорода назначена руководитель школы №131 Ирина Борякова. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале 17 октября.

Фото: со страницы Ирины Боряковой

Он отметил, что Ирина Борякова работает в образовании 20 лет, прошла путь от старшей вожатой до директора одной из самых больших школ города. Она в том числе занималась запуском школы-новостройки в «Цветах» от этапа строительства до полноценного функционирования. Как писал «Ъ-Приволжье», эту школу по видеоконференции открывал президент Владимир Путин.

Прежний руководитель департамента Владимир Радченко скоропостижно умер в конце августа. Исполняющей обязанности руководителя после этого была замдиректора Марина Гладышева.

Галина Шамберина