Главные новости за 11 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Над Черным морем в ночь на 10 октября зафиксировали необычно мощный атмосферный разряд. По данным центра погоды «Фобос», сила тока молнии, зарегистрированной в районе Адлера, составила 376 килоампер — примерно в десять раз выше средних значений.

Департамент строительства Краснодарского края выступил с инициативой создать региональное учреждение, которое будет осуществлять строительный контроль за объектами, возводимыми за счет краевого бюджета.

МЧС России выпустило экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных явлений на территории Краснодарского края.

В Краснодарском крае планируется реализация проекта по строительству экологически ориентированного производства цемента.

На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя обнаружены локальные следы мазута.

Сочинский национальный парк по итогам летнего сезона посетили более 2,2 млн человек, что позволило ему вновь подтвердить статус самой посещаемой особо охраняемой природной территории России. Каждый третий гость воспользовался льготным правом на бесплатное посещение.