На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение

МЧС России выпустило экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных явлений на территории Краснодарского края. По данным ведомства, до конца суток 11 октября и в течение 12 октября в регионе, за исключением Сочи, ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, порывистым ветром до 25 м/с и ухудшением видимости до 500–1000 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На малых реках бассейна Кубани в юго-восточных районах края, а также на юго-западных притоках реки и водотоках Черноморского побережья возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных и опасных отметок. В отдельных районах прогнозируются очень сильные дожди и ливни.

Кроме того, в акватории Черного моря на участке от Анапы до Магри сохраняется вероятность формирования смерчей.

Жителям региона рекомендовано по возможности оставаться дома, избегать нахождения у водоемов, следить за сообщениями МЧС и местных СМИ, а при чрезвычайных ситуациях обращаться по телефонам экстренных служб 112, 101 или 01.

Вячеслав Рыжков